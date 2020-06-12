WhatsApp'a Yeni Özellikler Geliyor! İşte Detaylar

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesi olan WhatApp'a yeni özellikler geliyor. WhatsApp'ın iki yeni özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. İşte WhatsApp'a gelecek olan yeni özellikler.

WhatsApp'a Yeni Özellikler Yolda

WABetaInfo tarafından tespit edilen özellikler kullanıcılar tarafından çok sevilecekmiş gibi gözüküyor. WhatsApp'a gelecek olan ilk özellik tarihe göre mesaj arama seçeneği olacak. Kullanıcılar bir tarih seçerek WhatsApp mesajlarını hızlı bir şekilde arayarak bulabilecek.

WhatsApp'a gelecek olan ikinci özellik ise depolama yönetimi ile ilgili. WhatsApp'ın yeni depolama aracını test ettiği ve yakında depolama kullanımı bölümünün yayına alınacağı bilgisi söylendi. F arklı mesaj türlerini bulmak için iki yeni varsayılan filtre olacak. Biri iletilen dosyaları aramanızı sağlarken diğeri büyük dosyaları görmenizi sağlayacak. Dosyaları eskiden yeniye, yeniden eskiye veya boyutuna göre sıralayabileceksiniz.

Şirketin yeni özellikleri ne zaman yayına alacağı hakkında henüz herhangi bir tarih bilgisi bulunmuyor. Görünüşe göre özellikler testlerin ardından kullanıma açılacak. Sizler WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!