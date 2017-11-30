Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta akşam saatlerinde başlayan sorundan dolayı mesajlar iletilemiyor. Yaşanan soruna tepki gösteren kullanıcılar, WhatsApp’ta bağlantı sorunu olduğunu dile getiriyor. Kısa bir süre önce de olduğu gibi WhatsApp yine çöktü! Detaylar haberimizde.

Twitter üzerinde çok konuşulan konular arasına giren ve kullanıcılar tarafından tepki alan WhatsApp’ta 21:00 sularından itibaren bağlantı sorunu yaşanmaya başladı. Dünya genelinde yaşanan sorundan dolayı mesajlar karşı tarafa iletilemiyor. Konuyla ilgili WhatsApp’tan resmi bir açıklama henüz gelmedi, fakat BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuya ilişkin açıklamayı Twitter hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşımda “ BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı. ” açıklaması yer alıyor. Bağlantı sorunu yaşayan kullanıcılar da Facebook ve Twitter üzerinden WhatsApp’a erişemediklerini ve mesajlarının iletilmediğini paylaşmaya devam ediyorlar. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın!

BTK USOM Ulusal Siber Olaylara Müsahale Merkezi tarafından Whatsapp servislerinde küresel düzeyde bir kesinti olduğu raporlandı. pic.twitter.com/ZPTGSi8hq0 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 30 Kasım 2017

Güncelleme: BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaşanan sorunun sona erdiğine dair paylaşımda bulundu. Bağlantı sorunu şu an için giderilmiş görünüyor.