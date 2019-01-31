Wikipedia’daki Neredeyse Her Makaleye Eli Değen Adam

Wikipedia, -her ne kadar Türkiye’de yasaklı olsa da- dünyadaki tüm insanların arzu ettikleri her konuda makale yazabilecekleri ve mevcut makaleler üzerinde düzeltme yapabilecekleri bir internet ansiklopedisi. Steven Pruitt ise bu işi biraz abartanlardan. Pruitt, bugüne kadar Wikipedia'da tam 35.000 makale yazmış ve 3 milyon makalede de düzeltme yapmış!

Wikipedia’da, gönüllü editörler tarafından yazılan 5,7 milyondan fazla İngilizce makale bulunuyor. Başka dillerdeki diğer makaleleri eklediğimizde ise bu sayı daha da artıyor.

Steven Pruitt, Time dergisi tarafından internetteki en etkili kişilerinden biri seçildi. Çünkü Wikipedia'daki tüm İngilizce makalelerin üçte biri Pruitt tarafından düzenlendi.

Hayranlık uyandıran bir işe imza atan Amerikalı adam, maddi getirisi olmayan bir iş için 13 senedir günde 3 saat çalışıyormuş.

Tarihe ve operaya derinden bir aşk besleyen Pruitt, CBS kanalına verdiği röportajda, Wikipedia’da kullanıcı adı olan Ser Amantio Di Nicolao’nun en sevdiği opera karakterlerinden biri olduğunu söylüyor.

Pruitt, “İlk makalem, büyük büyük büyük büyük büyük büyük büyükbabam olan Peter Francisco hakkındaydı ve yeterli zamanım olsa, muhtemelen tüm hikayeye girebilirdim” diyor.

Hala içinde büyüdüğü evde ailesiyle birlikte yaşayan Pruitt, ailesinin bu uğraşı hakkında ne düşündüğünü şu sözlerle açıklıyor: “Uzun zamandır deli olduğumu düşünüyorlar. Zamanımı boşa harcadığımı ve delice bir şey yaptığımı söylüyorlar”

Fakat Pruitt’in, Time dergisi tarafından ABD Başkanı Donald Trump, Harry Potter serisinin efsanevi yazarı J.K. Rowling ve magazin yıldızı Kim Kardashian ile birlikte internetteki en etkili 25 kişiden biri seçilmesinin ardından bu durum biraz değişmiş olabilir.

Pruitt, kitaplardan, akademik dergilerden ve diğer kaynaklardan yola çıkarak, günde üç saatten fazla zamanını Wikipedia’da içerik üretmeye harcıyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’nde memur olarak çalışan Pruitt, Wikipedia’nın gönüllülerinin adanması olmadan var olamayacağını söylüyor.

Wikipedia şu anda, Google, YouTube ve Facebook’un ardından dünyada en çok ziyaret edilen platform konumunda. Güncel verilere göre, siteyi saniyede 6 bin kişi ziyaret ediyor.

WikiMedia Vakfı'nın İletişim Başkan Yardımcısı Kui Kinyanjui, "Steven gibi insanlar Wikipedia gibi platformlar için inanılmaz derecede önemli, çünkü bu platformların can yeleği” diyor.

Pruitt, 13 yıldır aralıksız şekilde Wikipedia’da içerik üretiyor. İkinci sıradaki gönüllü editörün ise kabaca 900.000’e yakın düzenlemesi bulunuyor. Bu nedenle Pruitt’in birinci sıradaki yerini daha uzun süreler kimseye kaptırmayacağını söylemek sanırım yanlış olmaz.