Wikipedia ile BTK Kapatma Kararıyla İlgili Görüşüyor

Kaldırılması istenilen bazı sayfaları kaldırmadığı için erişim engeli konulan Wikipedia hakkında açıklama yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, internet ansiklopedisi Wikipedia ile erişim engelini kaldırma konusunda görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı.

Bir süre önce Türkiye, Wikipedia’da yer alan kimi sayfaların kaldırılması amacıyla Wikipedia Vakfı’na başvurmuş ve olumsuz cevap almıştı. Kendilerinin kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduklarını ve içeriklerinin kullanıcıları tarafından oluşturulduğunu belirten Wikipedia, derdini anlatsa da “Wikipedia'nın Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin bir parçası olarak hareket eden bilgi kaynağı, yapılan global operasyonlara imkan sağlayan bir platform haline gelmesi” açıklamasıyla siteye erişim yasağı konulmuştu.

Bugün CNN Türk’te Gülşen Çoşkun’un konuğu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Wikipedia yasağı hakkında konuştu. "Onlar birtakım adımlar attılar, biz bazı şeyler istedik" diyen başkan, geçmişte çözülen yasak problemlerini de hatırlattı.

YouTube ve buna benzer diğer internet siteleriyle yaşadıkları problemleri olumlu şekilde çözdüklerini belirten Sayan, Wikipedia ile de bu sorunu çözeceklerini kaydetti. Fakat program esnasında yasağın ne zaman kalkacağına dair herhangi bir bilgi verilmedi.