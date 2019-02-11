Will Smith’li Aladdin Uyarlamasından Yeni Fragman

2019’un en merak edilen filmlerinden biri olan Aladdin, yeni fragmanıyla karşımıza çıktı. Başrollerinde Will Smith, Mena Massoud ve Naomi Scott’ı izleyeceğimiz yeni Aladdin uyarlaması, bizleri yepyeni bir dünyaya götürecek.

Disney'in Aladdin remake’i 1992 yılındaki orijinal animasyon filmini temel alıyor. John August başta olmak üzere birçok senarist tarafından kaleme alınan senaryo ayrıca, "Aladdin ve Sihirli Lambası" masalına da dayanıyor.

Lambadaki yaramaz ama bir o kadar da sevimli mavi cini başarılı aktör Will Smith canlandırıyor. Aladdin’e, Jack Ryan dizisinin yıldızı Mena Massoud hayat verirken, Power Rangers filminden tanıdığımız Naomi Scott ise kahramanımızın büyük aşkı Jasmine’i canlandıracak. Ayrıca Krallığı ele geçirmek için uğraşan şeytani büyücü Jafar rolünde ise Marwan Kenzari’yi izleyeceğiz.

Ekim ayında yayınlanan ilk fragman, Aladdin’in Agrabah mağarasında bulduğu lambaya ulaşmasıyla son ermişti. Grammy Müzik Ödülleri’nde görücüye çıkan yeni teaserda, Will Smith’in hayat verdiği mavi cin karakterine ilk bakışımızı atıyoruz.

Esasen, Aralık ayında Entertainment dergisi tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Smith’in canlandırdığı cin karakterinin mavi olmadığını görmüştük; ancak bu fragmanda gayet mavi ve kaslı olduğunu görüyoruz.

Disney’in yeni Aladdin uyarlamasını Snatch, Sherlock Holmes ve Kod Adı: U.N.C.L.E gibi başarılı yapımlara imza atan İngiliz yönetmen Guy Ritchie yönetiyor. Filmin müzikleri ise 8 Oscar ödüllü Alan Menken tarafından bestelendi.

Bu yıl vizyona girecek ikinci Disney animasyon olmaya hazırlanan Aladdin, 24 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak.

Aladdin'in yeni fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.