Microsoft Açıkladı: Windows 11, Windows 10’dan İki Kat Daha Çok Sevildi!

Tamamen yenilenmiş ve modern bir tasarım ile donatılmış yüzü ile Windows 11, pek çok kullanıcı tarafından bir hayli beğenilmiş ve hemen benimsenmişti. Kullanıcıların ekran deneyimini çok daha iyi hale getirmek ve benzersiz bir deneyim sunmak için tasarlanan 11, bazı kullanıcılar tarafından ise onay almamıştı. Hatta öyle ki, kimi kullanıcılar yeni işletim sisteminde performans kaybı yaşadıklarını belirterek Windows 10’u kullanma konusunda kararlı olurken; kimi kullanıcılar Windows 11’in ufak sorunları dışında başarılı olduğunu ifade edip ona bir şans vermişti. Microsoft kullanıcılarını ikiye bölen yeni güncelleme sistemi ile ilgili, şirket bugün yeni bir açıklama yaptı. Konu ile ilgili istatistik bilgilerin yer aldığı açıklamada, Windows 11’in, Windows 10’a göre daha çok sevildiği belirtiliyor.

İşte, Microsoft’un açıklamasıyla ilgili detaylar…

Microsoft Konuya Verilerle Nokta Koydu: Windows 11’e Geçişler, Windows 10’dan İki Kat Hızlı

Microsoft bugün kendi blogunda, Windows 11’in, piyasaya çıkışından bugüne geçen sürede, Windows 10’un aynı sürecine göre iki kat daha fazla kişiye ulaştığını açıkladı. Ayrıca, yine aynı süre üzerinden bir inceleme yapıldığında, Windows 10’dan Windows 11’e geçişlerin Windows 8’den Windows 10’a geçişlere göre yaklaşık iki kat fazla olduğu Microsoft tarafından belirlendi.

Windows 11 açısından oldukça güzel bir gelişme olan bu verilerin ardından şirket, işletim sistemindeki hataların büyük ölçüde ortadan kaldırılması ile de hâlâ Windows 10 kullanan kişilere seslendi. Özellikle AMD işlemcili bilgisayarlarda Windows 11’in düzgün çalışamaması ve birçok hata ile çıkış yapması Windows 11’e karşı insanların tedirgin yaklaşmasına yol açıyordu. Ancak bu konu için hemen harekete geçen şirket, AMD özelinde yaşanan sorunların büyük kısmını ortadan kaldırdı. Microsoft, böylece artık tüm Microsoft kullanıcılarının 11’e geçmeleri için engelleri ortadan kaldırdığının duyurusunu yapmış oldu.

Microsoft Store Cephesinde Windows 11 Kaynaklı Trafik Patlaması!

Windows 11 işletim sisteminin benimsenmesi ve aynı zamanda sistem uygulamalarının kullanılmaya başlanması, Microsoft Store tarafında bir trafik patlamasına neden oldu. Şirket, mağazaya giren kullanıcı sayısının üç kat arttığını belirtti.