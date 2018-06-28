Windows 95 Akıllı Telefonlarda Kullanılabilseydi

Akıllardan çıkmayan tasarımı, içinde barındırdığı onlarca hatasıyla bilgisayar kullanıcılarının birçoğunun hayatında önemli yer edinmiş yazılımlardan bir tanesi olan Windows 95, bir YouTube kanalı tarafından akıllı telefonlara uyarlandı.

İşletim sisteminin akıllara kazınmış tasarım ögelerini akıllı telefonlara uyarlamayı başaran 4096 isimli YouTube kanalı, ortaya izlenince gözleri yaşartan bir video çıkardı. Windows 95’te kullanılan neredeyse tüm tasarım detaylarını kullanan 4096, fotoğraf görüntüleme, Word, Internet Explorer gibi işletim sisteminin içinde yer alan diğer yazılımlara da yer verdi.

Çok sık karşılaşılan Internet Explorer hatasını dahi hazırladığı konsept videonun içerisine yerleştirmeyi unutmayan 4096, Windows 95’in yayınlanmasından çok sonra kullanılmaya başlanılan WhatsApp, Twitter, Skype ve YouTube gibi uygulamaları da eskiye uyarladı. Tüm bunları unutulmaz müziklere imza atan Brian Eno’nun hazırladığı beat ile sunan kanal, ortaya izlenesi bir video çıkarmış oldu.

Daha önce, kendine has tasarımlar yaratan Kamer Kaan Avdan isimli bir Türk YouTuber, Windows XP’yi 2018 yılına uyarlayarak, bir başka nostaljik videoyu izleyicilerle buluşturmuştu. Windows 95’in akıllı telefonlara uyarlandığı videoyu hemen yukarıdan izleyebileceğiniz gibi Windows XP’nin elden geçirilmiş halini aşağıda bulabilirsiniz.