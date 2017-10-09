Windows Phone Miadını Dolduruyor

Windows Phone, yavaş yavaş miadını doldurmaya başlıyor. Microsoft’un yöneticisi Joe Belfiore, Twitter üzerinden attığı mesaj ile Windows Phone için umutların bittiğini itiraf etti. Yakın bir zamanda Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates de, Android telefona geçiş yaptığını söylemişti.

Windows Başkan Vekili ve eski Windows Phone Proje Yöneticisi Joe Belfiore, Windows Phone'un yama ve güvenlik güncellemeleri almaya devam edeceğini ama bundan sonra yeni özellikler almayacağını çünkü Windows telefonların artık odaklarında olmadığını açıkladı.

Uygulama geliştiricilerini Windows Phone’a çekmek için ciddi anlamda çaba sarf ettiklerini belirten Belfiore, geliştiricilere maddi destek sağladıklarını da dile getirdi. Belfiore, bütün bu çabalarına rağmen kullanıcı hacminin düşüklüğünden dolayı yatırımcıların ekosisteme yatırım yapmaktan kaçındığını ifade etti. Microsoft yöneticisi, şirketin Android ve iOS kullanıcıları için yazılım üretmeye devam edeceğini de söyledi.

Bununla birlikte Microsoft, Windows Phone’ları desteklemeyi sürdürecek, ancak herhangi bir yeni yazılım veya işletim sistemi geliştirmeyecek. Cihazlar yalnızca yama ve güvenlik güncellemeleri alabilecek.

Joe Belfiore, geçtiğimiz yıl iPhone ve Samsung Galaxy S7 kullandığını açıklamış, bunun nedeni olarak da rakiplerin teknolojilerini gözlemlemek olduğunu söylemişti.

Microsoft kurucusu Bill Gates’in yakın bir zamanda verdiği röportajı da unutmamak gerekiyor. Gates, Windows tabanlı bilgisayar kullanmaya devam ettiğini ancak Windows Phone’dan Android telefona geçtiğini ifade etmişti.