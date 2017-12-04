Winklevoss İkizleri, Bitcoin Sayesinde Milyarder Oldu

Sanal para birimi Bitcoin, geride bıraktığımız Pazar gününde de yeni bir rekora imza atarak yatırımcılarını güldürmeyi başardı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in kendilerinden fikir çaldığı iddiasıyla gündeme gelen Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin de önemli bir Bitcoin yatırımcısı olduğu ortaya çıktı. 2013 yılında 11 milyon dolarlık Bitcoin alan kardeşlerin bugün milyarder olduğu konuşuluyor.

Bitcoin geçtiğimiz hafta büyük düşüşler yaşasa da kısa sürede toparlamayı başardı. Pazar günü 11.826 bin dolarlık yeni bir seviyeye ulaşan sanal para, yatırımcılarının korkusunu giderdi. Bu yükseliş trendi hem sıradan yatırımcıların hem de kurumların dijital para birimlerine olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

Haberimize konu olan Cameron ve Tyler Winklevoss kardeşlerin büyük kazanç vaadiyle 2013 yılında Bitcoin aldığı da ortaya çıktı. Dünyanın ilk Bitcoin milyarderleri arasına giren ikili, Facebook ile yaşadıkları krizden uzun süre sonra başarılı bir yatırımın meyvesini almış görünüyorlar.

Telegraph'a göre, 2013 yılında 11 milyon dolarlık bitcoin alan kardeşlerin parası o zamandan bugüne yüzde 10.000 yükseldi. Bu da yatırımın 1 milyar doları aştığını gösteriyor.

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