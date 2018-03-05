Wordpress Kullanım Rekoru Kırdı

Automattic şirketinin web site panellerine yönelik sunduğu ve içerik yönetme amacıyla kullanılan Wordpress, tüm dünyada yüzde 30 kullanım oranına ulaştı. Wordpress'in en yakın takipçisi Joomla ise yüzde 3 seviyesinde.

Web teknolojisi araştırma şirketi W3Techs tarafından ortaya konan veriler dahilinde, neredeyse her üç siteden birinde Wordpress kullanılıyor. Hem basit bir arayüze hem de pek çok işleve sahip olan Wordpress, 2015'in Kasım ayında, elinde yüzde 25'lik bir kullanım oranı bulunduruyordu. Yani iki buçuk yıl içerisinde yönetim panelinin kullanımında yüzde 5'lik artış yaşanmış.

Araştırma raporunda belirtilenlere göre; yönetim panel sistemlerinin (CMS) yüzde 60'ı Wordpress'e ait. Bu anlamda da büyük bir kullanım oranını barındıran panel; Joomla, Drupal gibi sistemlerle de gerçekten iyi bir yarış içerisinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu analiz için dünya genelindeki 10 milyona yakın web sitesini inceleyen W3Techs, üç aylık kullanım ortalamasını aldıklarını belirtiyorlar.

Ayrıca Wordpress'e en yakın sırada Joomla yer alıyorken onun da kullanımı yüzde 3.1 civarında. Üçüncü sıradaki Drupal'ın kullanım oranı ise yüzde 2.2 seviyesinde. Yani Wordpress'in CMS sistemleri üzerindeki hakimiyeti uzun bir süre devam edecek gibi gözüküyor.