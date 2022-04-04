World of Tanks Geliştiricisi Wargaming, Belarus ve Rusya'dan Ayrılacağını Duyurdu

World of Tanks geliştiricisi Wargaming, Belarus ve Rusya'dan ayrılacağını yapmış olduğu basın açıklamasıyla duyurdu.

Belaruslu video oyunu geliştiricisi, bugünün erken saatlerinde her iki ülkeden de derhâl yürürlüğe girecek şekilde ayrılacaklarını duyurdu. Şirket yapmış olduğu basın açıklamasında "Geçtiğimiz haftalarda, Wargaming dünya çapındaki ticari operasyonların stratejik bir incelemesini yürüttü. Alınan kararlar doğrultusunda şirket, Rusya ve Beyaz Rusya'da herhangi bir işletmenin sahibi olmayacağına ve işletmeyeceğine karar verdi." ifadelerine yer verdi.

Basın açıklamasında ayrıca "31 Mart'tan itibaren şirket Rusya ve Beyaz Rusya'daki oyunlarını artık Wargaming'e bağlı olmayan Lesta Studio'nun yönetimine devretti." açıklaması yer alıyor. Görünüşe göre Wargaming, Rusya ve Belarus'taki hizmetlerini St. Petersburg ofisinde bulunanlara devredecek.

Wargaming izleyecekleri süreçle ilgili "Şirket ne bugün ne de bundan sonra bu süreçten kâr etmeyecek. Aksine bu kararın doğrudan bir sonucu olarak önemli kayıplar yaşamayı bekliyoruz. Değişiklikten etkilenen çalışanlara mümkün olduğunca fazla kıdem tazminatı ve destek sağlayacağız." açıklamalarında bulundu.

Wargaming'in Hizmetleri Belarus ve Rusya'da Aktif Olmaya Devam Edecek

Bu açıklama Wargaming'in hizmetlerinin Belarus ve Rusya'dan çekileceği anlamına gelmiyor. Yapılan basın açıklaması "Hizmetlerin Rusya ve Beyaz Rusya'da mevcut olmaya devam edeceğini ancak Wargaming'in, oyunlarının büyük bir kısmını oluşturan Belarus ve Rus topluluğuyla arasına mesafe koyduğunu belirterek, bu hizmetlerin yeni sahibi tarafından işletileceğini" belirtiyor.

Ayrıca Wargaming, Belarus'un Minsk kentindeki stüdyosunu da kapatma sürecini başlattı. Basın açıklamasında konuyla ilgili olarak "Ürün ve Hizmet Başkanları, bu kararın her departman üzerindeki etkisini tartışmak için kısa süre içinde ekipleriyle buluşacak." açıklaması yapıldı.