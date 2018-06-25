World War Z 2 Neden Bir Türlü Çekilemiyor?

Başrolünde ünlü aktör Brad Pitt’in yer aldığı 2013 yılı yapımı World War Z, gerek oyuncu performansı gerekse olay örgüsü ile sinema eleştirmenlerinden oldukça yüksek puanlar almıştı. İspanyol yönetmen Juan Antonio Bayona, uzun yıllardır beklenen devam filminin neden bir türlü çekilemediğini açıkladı.

Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği World War Z, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyordu. Max Brooks'un aynı adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanan film, global pazarda 540 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak kayda değer bir başarıya imza atmıştı.

Beklentilerin de üzerine çıkarak oldukça geniş bir kitleye ulaşan film, aradan geçen beş senede adeta sessizliğe gömüldü. Devam filminin çekilmesine kesin gözüyle bakılan yapım, beklediğimiz müjdeli haber bir türlü vermemişti.

İlk iki filmi The Orphange ve The Impossible ile dikkatleri üzerine çeken Bayona, şu sıralar son filmi Jurassic World: Fallen Kingdom ile tebrikleri kabul ediyor. World War Z 2’nin yönetmeni olması beklenen, ancak daha sonra projeden ayrılan İspanyol sinemacı Juan Antonio Bayona, arka planda yaşanan gelişmeleri ilk kez anlattı.

Yaklaşık bir yıldır bu proje üzerinde çalıştıklarını ve harika bir fikirleri olduğunu söyleyen Bayona, “Çok heyecanlıydık. Filmle ilgili her parçayı tek tek tasarladık, ancak hepsini bir araya getirmenin bir yolunu bulamadık” dedi.

Bayona, “Çekimlere başlamak için bir fırsat yakalamıştık, ancak ben hazır değildim. Onlara, bunun için doğru adam olmadığımı söyledim. Filmin bundan etkilenmeyeceğini ve benim bıraktığım yerden devam edebilecek başka bir adamın olduğunu düşünerek, projeden çıkmaya karar verdim” ifadelerini kullandı.

Bayona, filmi hangi yöne çekmek istediği şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi: “Bunu sizlere söylememeyi tercih ederim. Zira yapım ekibiyle son konuşmamda onların çok heyecanlı olduklarını gördüm. Bu yüzden devam filmi hakkında yorum yapamam”

Tabii, Bayona’nın bahsettiği “onlar” kim henüz bilmiyoruz. Gelen haberler, Netflix’in sevilen yapımlarından Mindhunter ’ın yönetmeni David Fincher’ın, Brad Pitt’in istediği üzerine projeye katıldığı yönünde. Defalarca ertelenen film için en yakın tarih 2020 olarak gösteriliyor.

Zira Fincher’ın tüm dikkatini Mindhunter ’ın ikinci sezonuna verdiğini belirtelim. Keza Pitt ise Quentin Tarantino’nun bir sonraki projesinde oynayacağını açıkladı. Dolayısıyla World War Z 2’nin yakın zamanda gelmesi ne yazık ki mümkün görünmüyor.

World War Z Fragmanı: