2025'te En Çok Oynanan PC Oyunları Belli Oldu! Zirve Şaşırtmadı

PC oyuncularının geçen yıl en çok hangi oyunları oynadığına dair kapsamlı bir analiz gerçekleştirildi. 80 sayfalık bir rapora dönüştürülen bu veriler, 2025'te dünyanın en çok oynadığı PC oyunlarını açıklığa kavuşturdu. İlk üçte yer alan oyunları ise yıllardır popülerliğinden hiç ödün vermeyen Roblox gibi oyunlar oluşturdu.

2025'te En Çok Hangi PC Oyunları Oynandı?

Dünya genelinde oyuncuların 2025 yılında en çok oynadığı PC oyunlarının başında Roblox geldi. İlk olarak 2006 yılında piyasaya sürülen bu platform, sadece tek bir oyundan ibaret değil. Kendi oyun motoru sayesinde herkes kendi oyununa yapıp yayınlayabiliyor. Bu oyunlar için karşılanması gereken sunucu masrafını ise Roblox karşılıyor.

Listene ikinci sırasında Counter-Strike 2 yer aldı. Bu durum, çoğu oyuncu için pek de şaşırtıcı değil. Valve tarafından geliştirilen bu oyun, Steam'de her hafta en çok kütüphaneye eklenen oyunların başında geliyor. Ücretsiz olması sayesinde tüm oyuncular indirip doğrudan oynamaya başlayabiliyor. Counter Strike ile büyüyen neslin günümüzde en çok tercih ettiği oyun olduğu söylenebilir.

MOBA oyunları arasında ön plana çıkan League of Legends, 2005 yılının en çok oynanan PC oyunları listesinde üçüncü sırada konumlandı. Riot Games tarafından geliştirilen oyun, Counter Strike gibi tamamen ücretsiz bir şekilde indirilip oynanabiliyor. Bu sayede oyuncular tarafından da yoğun ilgi görüyor.

Şimdiye kadar en çok satılan oyun olma başarısını uzun bir süredir elinde tutan Minecraft, geride biraktigimiz yıl en çok oynanan dördüncü oyun oldu. Toplam oynanış süresinin yüzde 6,3'ünü karşılayan oyunda temelde iki mod bulunuyor. Bunlardan ilki hayatta kalma modu ve yaratıklardan korumak için bir sığınak inşa etmenizi gerektiriyor. İkinci modun ise tamamen yaratıcılığınızı serbest bıraktığınız bir mod olduğunu söylemek mümkün.

Battle Royale Türüne Olan İlgi Azalıyor mu?

En çok oynanan PC oyunları listesinin en dikkat çekici tarafı, battle royale oyunlarının bir hayli geri plana düşmesi oldu. İlk sıralarda Counter-Strike 2 ve League of Legends gibi FPS ve MOBA türüne sahip oyunlar yer alırken PUBG Battlegrounds gibi battle royale oyunları ilk 10'a bile giremedi.

Fortnite'ın ilk 5'te yer almasının türe olan ilginin azalmadığını düşündürebilir. Aslında birkaç yıl öncesinde olsaydık haklı sayılırdınız. Fortnite başlangıçta battle royale ağırlıklı bir oyundu ama 2016 itibarıyla Roblox tarzı büyük bir oyun platformuna dönüştü. Bunu "battle royale" türünün bir parçası olarak değerlendirmemiz mümkün değil. O yüzden battle royale türünün artık eskisi gibi ilgi görmediğinizi söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Roblox'un ilk sırada yer alması, çoğu oyuncu gibi benim için pek de şaşırtıcı olmadı. Bu platformun en büyük avantajı, sadece birkaç oyun içermemesi. Roblox Studio'yu yükleyen herkes kendi oyununu geliştirip yayınlayabiliyor ki ben de geçtiğimiz yıllarda birkaç deneme yapmıştım. Oyun yapmanın epey kolay olması sayesinde ortaya çok harika projeler çıkabiliyor. Sadece eğlenceli zaman geçirmek isteyenler ise ücretsiz sunuculara katılarak oyunları deneyimleyebiliyor. Bu geniş oyun yelpazesini göz önünde bulundurduğumuzda yüzde 9,7'lik payın çok doğal olduğunu görüyorum.