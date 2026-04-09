5.397 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte yarıştan hayatta kalmaya kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında çok sevilen bir anime oyunu da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Subnautica

One Piece: Pirate Warriors 4

Project Motor Racing

Graveyard Keeper

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 12 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. One Piece: Pirate Warriors 4, Project Motor Racing ve Graveyard Keeper'ı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Subnautica'ya erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

Subnautica Nasıl Bir Oyun?

Subnautica, keşif ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Uzay gemisinin düşmesi sonucunda mahsur kaldığımız gezegende sınırlı kaynaklarla yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bunun için kaynak toplayıp yiyecek ve su ihtiyacını karşılamamız oldukça önemli. Aynı zamanda kazanın ardındaki gizemi de çözmemiz gerekiyor.

Her yeni bölgede farklı biyomlar, canlı türleri ve gizemler bulunuyor. Okyanust'ta geçen oyun, atmosferi çok başarılı şekilde yansıtıyor. Unknown Worlds Entertainment tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapım 87 Metacritic puanına sahip.

One Piece: Pirate Warriors 4 Nasıl Bir Oyun?

One Piece: Pirate Warriors 4, en iyi hack and slash oyunları arasında yer alıyor. One Piece evreninde geçen bu yapımda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyundaki karakterler arasında Luffy, Zoro, Nami ve daha pek çok isim yer alıyor. Koei Tecmo tarafından geliştirilen oyun 2023 yılında satışa sunuldu ve 75 Metacirtic puanına sahip.

Project Motor Racing Nasıl Bir Oyun?

Project Motor Racing, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi yarış modları da yer alıyor. Bu modlar sayesinde oyun çok daha keyifli hâle geliyor. Oyunda ayrıca kullanılabilecek çok sayıda araç bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan yapımda kaliteli grafikler mevcut.

Graveyard Keeper Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ oyunları arasında yer alan Graveyard Keeper'da bir mezarlık işletiyoruz. Mezarlığı düzenlemek gibi temel görevler yer alıyor.Oyunda ayrıca odun kesmek, taş kırmak, madencilik yapmak, tarımla uğraşmak ve yemek yapmak gibi aktiviteler de bulunuyor. 2018 yılında piyasaya sürülen oyun, Stardew Valley tarzı bir görselliğe sahip. Yayıncılığını tinyBuild'in yaptığı yapımda 69 Metacritic puanı bulunuyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Örneğin ben hayatta kalma ve keşif türlerini seven biri olarak Subnautica'yı oynamak istiyordum. Kampanya sayesinde bu oyunu da Xbox Series S konsoluma ücretsiz olarak indirip deneyebileceğim.

Bu arada One Piece'i sevdiğimden dolayı One Piece: Pirate Warriors 4 de dikkatimi çekti. Bu oyun bence günün stres seviyesini azaltmak için tercih edilebilecek keyifli bir yapım. Yarış türünü seven oyuncular ise bu kampanya döneminde Project Motor Racing'i herhangi bir ücret ödemeden deneyebilir.