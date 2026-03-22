Xiaomi'nin 7000 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Yolda! Kamerası Çok Güçlü

Geçtiğimiz yılın eylül ayında kullanıcıların beğenisine sunulan Xiaomi 17 serisinin devam modelleri için geri sayım başladı. Xiaomi 18 ailesiyle ilgili şu ana dek ortaya çıkan bilgiler selefine göre önemli yükseltmelerle geleceği yönünde. Son raporlar Xiaomi 18 Pro'nun kamera tarafında önemli bir yenilikle geleceğini iddia ediyor.

Xiaomi 18 Pro'nun Kamera Özellikleri Sızdırıldı

Güvenilir sektör kaynaklarına göre, Xiaomi 18 Pro modeli 200 megapiksel çözünürlüğünde bir periskop telefoto kamerayla gelecek. Eğer bu iddia doğru çıkarsa cihaz, selefi 17 Pro’daki 50 megapiksellik sensöre kıyasla daha iyi bir kamera performansı sunacak.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Telefonun ana kamerasının da 200 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Bu da 50 megapiksel ana kameralı selefine kıyasla ciddi bir artış diyebiliriz. Benzer şekilde bu yükseltmelerin 18 Pro Max modelinde de geçerli olacağını söyleyebiliriz.

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Batarya: 7.000 mAh

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ekran Boyutu: 6,3 inç

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı 3D ultrasonik parmak izi sensörü

Xiaomi 18 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Bilindiği üzere Xiaomi 17 Pro'da Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi kullanıldı. Bu kapsamda 18 Pro'da ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 bizleri karşılayacak. Şu an için donanımla ilgil teknik bilgiler sınırlı olsa da selefi gibi üst seviye bir performans sunması bekleniyor.

Donanımın oyun performansı da kullanıcıları üzmeyecek. Burada PUBG Mobile, Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends başta olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde çalıştırabilecek.

Xiaomi 18 Pro'nun Bataryası Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin amiral gemisi 7.000 mAh kapasiteli bir pilden beslenecek. Şarj hızlarıyla ilgili ise şu an için net bir detay yok. Serinin mevcut modeli 17 Pro'da 100W hızlarını destekleyen 6.300 mAh'lik bir pil bulunuyor. Bu nedenle 100W üzeri bir şarj hızı bekleyebiliriz.

Xiaomi 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi’den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, yeni amiral gemisi serisinin bu yılın eylül ayında tanıtılması kuvvetle muhtemel. Zira mevcut 17 serisi de geçen yılın eylül ayında piyasaya sunulmuştu. Bu nedenle, Çinli markanın bu geleneği bozmasını beklemiyoruz.

Fiyat konusuna gelecek olursak, mevcut sızıntılar akıllı telefonun 5 bin 300 yuan (33 bin 697 TL) seviyesinde bir başlangıç fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. 4 bin 999 yuan (31 bin 784 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa çıkan selefine göre ufak bir artış olması söz konusu.

Xiaomi 18 Pro Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Xiaomi Türkiye’nin resmi web sitesine baktığımızda 17 ve 17 Ultra modellerinin satışta olduğunu görüyoruz. Yani Xiaomi 17 Pro ve Pro Max modelleri ülkemizde resmi kanallar üzerinden henüz satışa sunulmuyor. Bu nedenle Xiaomi 18 Pro ve Pro Max’in Türkiye’ye gelme ihtimali de oldukça düşük görünüyor.

Editörün Notu

Xiaomi 18 Pro modelinde ciddi yeniliklerin olacağını düşünüyorum. Özellikle ana kameranın ve periskop telefoto sensörün çözünürlüklerinin 50 megapikselden 200 megapiksele çıkarılması akıllı telefonu sektörde oldukça güçlü ve iddialı bir rakip haline getirecek gibi görünüyor.