Xiaomi 2019 Yılı Üçüncü Çeyreğindeki Gelirini Açıkladı!

Xiaomi, 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki gelirini açıkladı. Firmanın geliri beklenildiği kadar yüksek değil.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa zamanda adından fazlaca söz ettirdi. Xiaomi özellikle 2018 ve 2019 yıllarında yaptığı çalışmalar ile pazardaki yerini epey artırdı. Dünya'nın en büyük akıllı telefon üreten şirketlerinden birisi olan Xiaomi, piyasaya damgayı vurdu. Son dönemde ev teknolojisinde yaptığı çalışmalar ile o kısımdaki gelirini artıran Xiaomi, akıllı telefon tarafındaki başarısını biraz düşürdü.

Xiaomi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde toplam gelirinin 7.63 Milyar Dolar olduğunu açıkladı. Yani şirket yaklaşık 43.8 Milyar TL gelir elde etti. Xiaomi bundan önceki dönemlerdeki gelirine nazaran, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde gelirlerinde artışı sağladı. Ancak burada analistlerin yorumu şirketin gelirinin beklendiği kadar yükselmediği.

Özellikle akıllı telefon alanında yükseliş yok. Çünkü şirket bu dönemde 4.59 Milyar Dolar, yani 26.3 Milyar TL bir gelir elde etti. Bu da önceki dönemdeki gelirden %7.8 daha düşük. Tabii bu kısımdaki düşüş şirketin tüm gelirini etkilemiyor. Diğer tüm gelir kısımlarında artış mevcut. Özellikle Xiaomi, TV ve ev teknolojilerinde ciddi bir gelir artışı yakalamış.