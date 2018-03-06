Xiaomi, ABD Akıllı Telefon Pazarına Girmeyi Planlıyor

Dünya’nın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Çin’li teknoloji şirketi Xiaomi, ABD’deki akıllı telefon piyasasına girmeyi planlıyor. Şirket, 2018 yılı sonunda ya da 2019 yılı başında bu planını gerçeğe dönüştürerek ABD pazarında pay sahibi olmak istiyor.

Xiaomi şu anda dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi konumunda yer alıyor. Özellikle Asya pazarında çok etkin ve büyük pay sahibi olan şirket, kısa süre önce de Batı Avrupa pazarına giriş yapmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal'ın haberine göre, Xiaomi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Lei Jun: “ABD pazarına girme düşüncesi hep aklımızdaydı. ABD pazarına 2018 yılı sonunda veya 2019 yılının başında girmeyi planlıyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı. Aslında ABD pazarı, Xiaomi için yabancı bir pazar değil. Şirket zaten bir süredir ABD’de çeşitli ürünlerini satıyordu. Bu ürünler arasında Android TV, set üstü kutusu, Mi TV, iki farklı model kulaklık, bir taşınabilir şarj ünitesi, 360 derece kamera ve robot kodlama kiti bulunuyor.

Xiaomi’nin ABD’de başarılı olabilmesi, ülkedeki mobil operatörlerle yapacağı bağlantılara bağlı gibi görünüyor. Bir başka Çin’li akıllı telefon üreticisi ZTE, ABD’deki mobil operatörlerle kurduğu iyi ortaklıklar sayesinde ABD’de önemli bir pazar payına sahip durumda. Xiaomi’nin ABD pazarında pay sahibi olabilmesi için Amerikan istihbarat yetkililerinin uyarılarına da dikkat etmesi gerekebilir. FBI, CIA ve NSA başkanları yakın geçmişte Amerikan vatandaşlarının Çin’li teknoloji devleri Huawei ve ZTE tarafından yapılan ürün ve hizmetleri kullanmamalarını önermişti. Hatta 2014 yılında Huawei’nin ABD’de devlet sözleşmeleri için teklif vermesi yasaklanmıştı. Tabii ki bu durum Huawei’nin ABD pazarında söz sahibi olmasını zorlaştırmıştı. Yine bir başka olayda; Huawei, ABD pazarında yeni amiral gemisi Huawei Mate 10 Pro’nun tanıtımına hazırlanırken, iş birliği içerisinde olduğu ABD’li mobil operatörler telefonun tanıtımına çok kısa bir süre kala anlaşmadan çekildiklerini açıklayarak Huawei’yi zor durumda bırakmışlardı.

Xiaomi, benzer olumsuzluklarla karşılaşmamak amacıyla ABD pazarına girme konusunda aceleci davranmadı ve ABD pazarına yönelik adımlarını daha dikkatli atmaya çalışıyor.