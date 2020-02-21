Xiaomi Black Shark 3 5G Dakikalar İçerisinde Şarj Olacak

Xiaomi oyunculara yönelik Black Shark serisinin yeni üyesi üzerinde çalışmaya devam ederken dikkat çeken bazı detaylar ortaya çıktı.

Hızlı Şarj Teknolojisi ile Dikkatleri Çekiyor

Black Shark 3 olarak anılacak olan yeni model hakkında bilinen detaylar oldukça kısıtlı olsa da asıl merak edilen noktalarda yeterli bilgilere sahibiz. Örneğin yeni model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak ve sızıntılar doğrultusunda 16 GB RAM ile kutudan çıkması bekleniyor. Yani oldukça güçlü bir model beklediğimizi söyleyebiliriz.

Buna ek olarak ön tarafta QHD çözünürlükte bir ekran bekleniyor ve bu ekranın 120Hz yenileme hızına sahip olacağı ifade ediliyor. Tüm bunların da ötesinde hızlı şarj teknolojisi için yapılan bir açıklama dikkatleri üzerine çekti.

Bu açıklamalar dahilinde yeni modelin 5,000 mAh kapasitesindeki güçlü bir bataryadan destek alacağını görüyoruz ve bu oyuncular için önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Daha iyisi ise bu bataryanın 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak olması. Bu da yaklaşık 38 dakika içerisinde sıfırdan yüze şarj imkanı sunar.

Tüm bunlara ek olarak yeni bataryanın 800 döngülük ömrü olacağı ifade ediliyor.

Burada döngüyü yanlış anlamamanız adına bir açıklık getirelim. Cihazı her şarja takmanız bir döngü anlamına gelmez. Döngü, cihazın şarjının her yüzde yüz kullanımında olur.

Örneğin yüzde 100 dolu bir cihazın şarjı yüzde 50 olduğunda şarja takıp yüzde 80 seviyesine getirdiğinizi düşünelim. Toplam yüzde 50 oranında batarya kullanılmış oldu. Yüzde 80'in ardından yüzde 30 seviyesine düştüğünde toplam kullanılan şarj yüzde 100 seviyesine çıktı ve bir döngü tamamlanmış oldu.

Peki siz bu sızıntılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.