Xiaomi Black Shark 3 Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Xiaomi uzun süredir yeni nesil oyuncu telefonu Black Shark 3 ile gündeme geliyor. Şirket, yeni modelinin tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı.

Black Shark 3 Ne Zaman Geliyor?

Son zamanlarda pek çok marka oyuncu telefonlarında önemli bir atılım sergiliyor. Xiaomi ve Asus gibi şirketler bu alanda öncü olsalar da Lenovo gibi diğer şirketlerin de bu yönde çalışmalarının olduğu bilinmekte. Görünüşe göre bu cihazların arasına bir yenisi daha katılacak.

Xiaomi tarafından yayınlanan yeni bir afişe göre Black Shark 3 ile 03 Mart 2020 tarihinde tanışmış olacağız. Cihazın teknik özellikleri hala çok keskin bir şekilde bilinmiyor olsa da, daha öncesinde açıklanan ve sızdırılan bazı önemli detaylara sahibiz.

Buna göre yeni model gücünü Snapdragon 865 işlemciden alacak. Ekran boyutu hakkında bilinenler kısıtlı olsa da QHD çözünürlükte 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile karşılaşacağımızı biliyoruz. Buna ek olarak 5,000 mAh kapasitesinde bir batarya ile oyunculara uzun oyun deneyimi sunulması hedeflenirken, 65W hızlı şarj teknolojisi ile sıfırdan yüze 38 dakika içerisinde şarj olacak.

Peki siz Black Shark 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu model ülkemizde satışa sunulur mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşabilirsiniz.