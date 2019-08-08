Xiaomi’den 64MP ve 108MP Kameralı Akıllı Telefonlar Geliyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin kardeş markası Redmi, 64MP ISOCELL sensörüne sahip bir akıllı telefon geliştirmek için Samsung ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

Çin’in ikinci, dünyanın ise dördüncü en büyük akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, Redmi’nin yeni nesil sensöre sahip dünyadaki ilk markalardan birisi olacağını söylüyor.

Şirketin 64MP kameralı ilk telefonu, muhtelemen Redmi Note 8 olacak. Macerasına Hindistan’dan başlaması beklenen cihaz, 1 / 1.7 inçlik bir sensör, gelişmiş renk üretimi ve mevcut sensörlere kıyasla daha yüksek dinamik aralık vaat eden Hybrid 3D HDR kullanacak.

Bunun yanı sıra Xiaomi, Samsung’un 108MP ISOCELL sensörlerini kullanan ilk akıllı telefon üreticisi olacak. MIX4 modelinde göreceğimiz sensör, 27MP çözünürlüğünde görüntüler elde edilmesine imkan sağlayacak.

Ultra yüksek çözünürlüklü kameralar, daha ayrıntılı gündüz çekimlerine imkan sağlıyor; ancak düşük ışıklı çekimler daha küçük piksel boyutundan dolayı genellikle istenilen performansta olmuyor.

Bununla birlikte günümüzün 48MP sensörleri, gelişmiş düşük ışık performansı sağlayan dört küçük pikselden elde edilen verileri etkili bir şekilde toplayan piksel tarama teknolojisi sunuyor.

Geliştirilen yeni sensörler de tam olarak bu teknolojiyle donatılacak. Bu nedenle 64MP kameralardan 16MP piksel çözünürlüklü fotoğraflar görebiliriz. Tıpkı 48MP kameralardan aslında 12MP çözünürlükteki fotoğraflar gördüğümüz gibi.