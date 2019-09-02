Xiaomi’den Dünyanın En Ucuz 5G’li Telefonu!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yüksek donanımlı telefonlar üretmesine rağmen bunları uygun fiyatlardan satışa sunmasıyla biliniyor. Görünüşe göre şirket, bu tutumunu 5G’li telefonlarda da devam ettirecek ve bu sayede uygun fiyatlı 5G’li telefonlar görebileceğiz.

Şirketten yapılan son açıklamaya göre, 5G’li Xiaomi modelleri beklenenden çok daha uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Açıklamanın ardından şirketin 5G’li yeni telefonunun hangisi olacağı merak edilmeye başlandı.

Beklentiler Xiaomi’nin Mi 9 serisine 5G’li bir model katması ve bunu Xiaomi Mi 9 5G olarak adlandırması yönünde. Yani cihazın donanım olarak Xiaomi Mi 9 ile aynı olması ancak 5G teknolojisini de sunması bekleniyor.

Xiaomi’nin 5G destekli yeni telefonunu Eylül ayının ortalarında resmi olarak duyuracağı belli oldu. Cihazın nasıl bir fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdiden büyük merak konusu. Şirkete yakın kaynaklara göre, Xiaomi Mi 9 5G yaklaşık olarak 500 dolardan (yaklaşık 2.900 TL) satışa sunulacak.

Teknik Özellikleri Nasıl?

Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 Plus yonga setinden alacak olan Xiaomi Mi 9 5G’de 6.39 inç’lik bir ekranın yer aldığını göreceğiz.

Cihazın batarya kapasitesi ise 4000 mAh olacak.

Yüksek donanımlı ve uygun fiyatlı Xiaomi Mi 9 5G’nin Türkiye’ye gelmesinin beklenmediğini ise üzülerek belirtmemiz gerekiyor.