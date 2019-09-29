Xiaomi Kullanıcıları 'Pokemon Go'dan Yanlışlıkla Banlanmış Olabilir

Günümüzde video oyun geliştiricileri en büyük mücadeleyi, hile kullanan oyunculara karşı veriyor. Hatta bu sebeple birçok hileci banlanarak oyunlardan tamamen uzaklaştırılıyor. Ancak Niantic’in hilecileri banlama operasyonunda birşeyler ters gitmiş ve masum oyuncular banlanmış olabilir.

Reddit’te açılan bir konu başlığında, Pokemon Go’yu Xiaomi telefonlarından oynayan bazı kullanıcıların oyundan banlandığı söyleniyor. Görünüşe göre söz konusu kullanıcılar, cihazlarında değiştirilmiş yazılım ya da üçüncü parti yazılım kullandıkları gerekçesiyle oyunun hizmet şartlarını ihlal ettiklerini bildiren uyarı mesajları almış.

Bu sebeple birçok oyuncu oyundan banlanırken, bazı Xiaomi kullanıcıları da masum olduklarını öne sürerek banlama kararını protesto ediyor. Banlanan kullanıcılardan biri, “Bu Eylül ayında belirli bir sebep olmadan birbiri ardına iki defa oyundan uzaklaştırıldım. Pokemon Go’yu Xiaomi Redmi 5 telefonumda oynamakla ilgili teknik bir sorun olması ihtimali dışında buna hiçbir açıklama getiremiyorum.” diye konuştu.

Bazıları ise, Xiaomi telefonlarındaki bir sistem uygulamasının yanlışlıkla bir hile yazılımı olarak algılanması nedeniyle bu sorunların ortaya çıktığını düşünüyor. Başka bir kullanıcı ise sorunun, MIUI 10’daki Appbooster uygulamasından kaynaklandığını söylüyor.

Niantic’ten konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ancak sorunun kısa sürede çözüleceğini umuyoruz.