Xiaomi Mi 10 Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Xiaomi önümüzdeki dönemlerde Mi 10 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelle ilgili son zamanlarda pek çok sızıntı ortaya çıksa da çıkış tarihi gizemini koruyan ayrıntılardan birisiydi. Şimdi, belli olmuş gibi gözüküyor.

Bu Ay Tanıtılacak

Sızıntının kaynağına göre J1J1 ve J1J2 olarak kodlanan Mi 10 ve Mi 10 Pro, bu ay içerisinde tüketicilerle buluşacak. Buna göre 7 Şubat tarihinde etkinliğin duyurusunu yapacak olan şirket, etkinliği 13 Şubat tarihinde gerçekleştirecek. Son zamanlarda yaşanan corona virüsü kaynaklı endişeler nedeniyle lansmanın yalnızca çevrimiçi platformlarda yapılması bekleniyor.

Buna ek olarak Mi 10'un etkinlikten hemen bir gün sonra, 14 Şubat tarihinde satışa sunulması bekleniyor. Öte taraftan Mi 10 Pro'nun ise 18 Şubat tarihi itibarıyla satın alınabilir olacağı tahmin ediliyor.

Tanıtım tarihleri oldukça yakın gözükse de her iki cihaz hakkında hala bilinmeyen pek çok detay var.

Mi 10 Pro üzerinde yoğunlaşırsak 6.4 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran bekleniyor. Arka tarafta 108 MP çözünürlüğünde ana kameraya sahip olması beklenen modelin 16 GB RAM (azami varyasyon) ve Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan 5,250 mAh kapasitesinde bir batarya ile kutudan çıkacağı söylenen modelin otuz beş dakika gibi kısa bir sürede şarj olmasını sağlayan 66W hızlı şarj ile geleceği ifade ediliyor.

Tüm bu iddialara karşın resmi açıklamalara kadar sızıntılara mesafeli bir yaklaşım sergilemekte fayda var. Resmi duyuruya kadar ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.