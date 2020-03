Xiaomi Mi 10 Lite Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Gelin hep beraber Xiaomi Mi 10 Lite'ın tüm teknik özelliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

6.57 inç AMOLED ekrana sahip olan Mi 10 Lite, ekrandan parmak izi okuyucu özelliği ile gelmekte. Gücünü Snapdragon 765 yonga setinden alan akıllı telefon 5G bağlantı teknolojisi bulunuyor. Cihaz grafik tarafında gücünü Adreno 620 GPU'dan almakta.

Akıllı telefonun arka tarafında 48 MP çözünürlüğünde ana kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörüne 3 adet sensör daha eşlik etmekte. Bu sensörlerin özellikleri açıklanmadı. Mi 10 Lite'ın ön kısmında 16 MP çözünürlüğünde kamera sensörü yer almakta.

Cihazın kaç GB RAM'e sahip olduğu da yine paylaşılmadı. Akıllı telefonda 2 adet dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta. Bunlardan bir tanesi 64 GB bir diğeri ise 128 GB. 4.160 mAh batarya ile gelen Mi 10 Lite'da 20 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

