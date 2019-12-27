Xiaomi Mi 10 Pro Hızlı Şarjın Kurallarını Baştan Yazacak

Xiaomi son zamanlarda Mi 10 ailesi için yoğun çaba harcıyor. Ortaya atılan raporlara göre Xiaomi Mi 10 hızlı şarj noktasında devrim yaratabilir.

35 Dakikada Tam Şarj

Şu an için bilinen detaylara göz attığımızda Xiaomi'nin Mi 10 ve Mi 10 Pro adında en az iki modelden oluşan bir seri üzerinde çalıştığını görüyoruz. Çinli şirket bu modellerde hızlı şarj teknolojisine oldukça önem verecek. Bazı iddialara göre Mi 10 Pro modeli 35 dakikada tamamen şarj olacak.

Öncelikle Mi 10 tarafına bir göz atalım. İddialara göre Mi 10, 50W kablolu ve kablosuz şarj teknolojisi ile gelecek. Bunun sektördeki pek çok akıllı telefonun ötesinde olduğunu söyleyebiliriz. Mi 10 Pro tarafında ise iddialar 66W şarj desteğini işaret etmekte. Şirket geçtiğimiz dönemlerde 11V 6A şarj sertifikası almıştı.

Buna karşın şirket bu teknolojinin şu anda yetişip yetişmeyeceği konusunda emin değil gibi gözüküyor. Ancak eğer bu şekilde bir durum söz konusu olursa oldukça başarılı sonuçlar sunabilir. Rerefans olması adına 65W şarj desteğine sahip olan Oppo Reno Ace yaklaşık 4,000 mAh kapasitesindeki bataryayı 28 dakika içerisinde şarj ediyor.

66W şarj ile ortalama bir değerlendirme yaptığımızda Mi 10 Pro için 5,000 mAh kapasitesinde bir batarya beklememiz mümkün. Yeni modellerin 2020 yılının ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.