Xiaomi geçtiğimiz dakikalarda düzenlediği çevrim içi lansman sırasında Mi 10 Pro modelini tanıttı. İşte Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri ve fiyatı!

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri

Xiaomi, 13 Şubat tarihi itibarıyla Mi 10 ailesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Çin bölgesine özel olarak yapılan lansman 23 Şubat tarihinde küresel olarak da yapılacak.

Snapdragon 865 işlemciden gücünü alan Mi 10 Pro, varyanta bağlı olarak azami 12 GB RAM (LPDDR5) ve 512 GB depolama ile destekleniyor.

Ön tarafta 6.67 inç boyutunda Full HD+ çözünürlükte AMOLED ekran görüyoruz. 90Hz ekran yenileme hızına sahip ekranda parmak izi sensörü de yer almakta. Buna ek olarak sol üst tarafta ekran içinde delikli ön kamera yer alıyor. Ön kamera 20 MP çözünürlüğünde.

Arka tarafa geçersek dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 108 MP çözünürlüğündeki ana kameranın 20 MP ultra geniş açılı lens, 12 MP kısa telefoto ve 8 MP uzun telefoto ile desteklendiğini görüyoruz. Mi 10 Pro'nun DxOMark skoru ise 124 puan olark açıklanmış durumda.

Tüm bunlar sırasında 4,500 mAh kapasitesindeki bataryadan destek alan Mi 10 Pro'nun 50W kablolu, 30W kablosuz ve 10W kablosuz şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim.

Xiaomi Mi 10 Pro Fiyatı

Xiaomi Mi 10 Pro'nun 12 GB / 128 GB varyantı için açıklanan yurt dışı satış fiyatı 39,990 rs ki bu da yaklaşık olarak 560 dolar yapıyor. Akıllı telefonlar genellikle farklı bölgelerde farklı fiyat etiketleri ile karşımıza çıkar. Bu nedenle para birimi dönüştürmeleri genellikle çok kaba tahminler sunar. Bu nedenle yerel fiyat açıklanana kadar tahmin yapmak oldukça zor. Gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz.