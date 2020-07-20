Xiaomi Mi 10 Pro Plus Geliyor! Özellikleri Paylaşıldı

Xiaomi, Mi 10 serisini (Mi 10 ve Mi 10 Pro) Mart ayında resmi olarak tanıtmıştı. Mi 10 Pro Plus ile seri tamamlanmış olacak. Serinin en iyi donanımlı aynı zamanda en pahalı modeli olacak Xiaomi Mi 10 Pro Plus’ın özellikleri CEO tarafından paylaşıldı.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus Özellikleri

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlar Mart ayında resmi olarak duyurulmuştu. Her ikisi de 6.67 inç, 90Hz yenileme hızını destekleyen FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 865 işlemci, 108MP dörtlü arka kamera ile geliyor. Plus modelin teknik özellikleri de Xiaomi’nin başındaki isim Lei Jun tarafından paylaşıldı. Çift stereo hoparlörler, yüksek yenileme hızlı ekran, NFC modülü, ekran için parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, kızılötesi bağlantı noktası, 30x’den daha yüksek zoom desteği, 4500 mAh batarya kapasitesi, soğutma sistemi, kablosuz şarj, X eksenli premium titreşim motoru, Xiaomi Mi 10 Pro Plus’ın doğrulanan özellikleri arasında.

Xiaomi, Mi 10 Pro Plus’ın tasarımı ve çıkış tarihine ilişkin olarak hiçbir resmi bilgi yok. Mi 10 serisinin tepe modeli, Snapdragon 865 Plus, 120Hz ekran, 12x optik zoom, 120W’a kadar hızlı şarj gibi etkileyici özellikler sunacak olmasıyla 2020’nin en iyi amiral gemisi telefonları listesinde yer bulacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Özellikleri