Xiaomi Mi 10 Pro Plus Geliyor! Özellikleri Paylaşıldı

Xiaomi, Mi 10 serisini (Mi 10 ve Mi 10 Pro) Mart ayında resmi olarak tanıtmıştı. Mi 10 Pro Plus ile seri tamamlanmış olacak. Serinin en iyi donanımlı aynı zamanda en pahalı modeli olacak Xiaomi Mi 10 Pro Plus’ın özellikleri CEO tarafından paylaşıldı.
Xiaomi Mi 10 Pro Plus Özellikleri
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro akıllı telefonlar Mart ayında resmi olarak duyurulmuştu. Her ikisi de 6.67 inç, 90Hz yenileme hızını destekleyen FHD+ AMOLED ekran, Snapdragon 865 işlemci, 108MP dörtlü arka kamera ile geliyor. Plus modelin teknik özellikleri de Xiaomi’nin başındaki isim Lei Jun tarafından paylaşıldı. Çift stereo hoparlörler, yüksek yenileme hızlı ekran, NFC modülü, ekran için parmak izi okuyucu, 3.5mm kulaklık girişi, kızılötesi bağlantı noktası, 30x’den daha yüksek zoom desteği, 4500 mAh batarya kapasitesi, soğutma sistemi, kablosuz şarj, X eksenli premium titreşim motoru, Xiaomi Mi 10 Pro Plus’ın doğrulanan özellikleri arasında.
Xiaomi, Mi 10 Pro Plus’ın tasarımı ve çıkış tarihine ilişkin olarak hiçbir resmi bilgi yok. Mi 10 serisinin tepe modeli, Snapdragon 865 Plus, 120Hz ekran, 12x optik zoom, 120W’a kadar hızlı şarj gibi etkileyici özellikler sunacak olmasıyla 2020’nin en iyi amiral gemisi telefonları listesinde yer bulacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 2340x1080 piksel, 19.5:9, HDR10+ , 90Hz, DCI-P3 Geniş Renk Gamı, Gorilla Glass 5
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865, 7nm, Adreno 650 GPU
- Bellek ve Depolama: 8GB LPDDR5 RAM, 128GB/256GB UFS 3.0
- Arka Kamera: 108MP 1/1.33" Samsung sensör f/1.69 diyafram OIS 8P lens LED flaş; 13MP 123° Ultra geniş açılı f/2.4 diyafram; 2MP Derinlik sensörü; 2MP Makro lens, f/2.4 diyafram, 8K 30fps, 4K 60fps, 960fps 720p
- Arka Kamera (Pro Model): 108MP 1/1.33" Samsung sensör f/1.69 diyafram OIS 8P lens LED flaş; 12MP 1/2.6 inç 2PD sensör 2x zoom ve portre; 8MP telefoto lens 10x hibrit zoom ve 50x dijital zoom, 5x optik zoom, OIS; 20MP 117° Ultra geniş açılı lens, 8K 30fps, 4K 60fps, 960fps 720p
- Ön Kamera: 20MP
- Sensörler: Ekran içi parmak izi okuyucu, Kızılötesi sensör
- Boyut ve Ağırlık: 162.6 x 74.8 x 8.96mm, 208gr
- Bağlantılar: 5G SA/NSA Dual 4G VoLTE, WiFi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), 8x MU-MIMO, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5), NFC, USB-C
- Batarya: 4780 mAh, 30W Hızlı Şarj 4+ / PD3.0 kablolu ve kablosuz hızlı şarj, 10W kablosuz ters şarj
- Batarya (Pro Model): 4500 mAh, 50W Hızlı Şarj 4+ / PD3.0 kablolu ve 30W kablosuz hızlı şarj, 10W kablosuz ters şarj
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