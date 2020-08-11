Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark Puanı Açıklandı: DxOmark'ın Yeni Lideri

Xiaomi Mi 10 Ultra'nın kamerası DxOMark tarafından mercek altına alındı. Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark puanı duyuruldu. İşte Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark puanı.

Xiaomi Mi 10 Ultra DxOMark Puanı

Xiaomi Mi 10 Ultra, DxOMark'tan toplamda 130 puan alarak listenin en başında kendine yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 142 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 106 puan aldı.

Huawei P40 Pro, 128 puan ile Xiaomi Mi 10 Ultra'nın altında yer aldı.

Cihazın arka tarafında 4 adet kamera sensörü bulunmakta. 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera 8K UItra HD / 30fps video kaydı yapabiliyor ve hem EIS hem de OIS teknolojilerinden destek alıyor. Ana kamera sensörüne ek olarak 20MP ekstra geniş açı, 48MP periskop ve 12MP porte lensleri de cihazda yer alıyor.

Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Xiaomi Mi 10 Ultra özellikleri hakkında buraya tıklayarak ilgili haberimize göz atabilirsiniz.

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