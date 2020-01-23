Xiaomi Mi 10'un İşlemcisi Açıklandı! İşte Çıkış Tarihi

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Xiaomi Mi 10'un Qualcomm Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağı doğrulandı.

Xiaomi CEO'su Mi 10 Hakkında Açıklama Yaptı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi 10'un Snapdragon 865 yonga setinden güç alacağını ve bu yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söyledi. Xiaomi Mi 10'un 90Hz yenileme oranına sahip 6.5 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın 5G teknolojisini desteklemesine kesin gözüyle bakılmakta. 12 GB RAM'e sahip olması beklenen Mi 10'un 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı dahili depolama seçeneğine geleceği söyleniyor.

Xiaomi Mi 10'un arka tarafında dört kamera sensörü olacak. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 108 MP, 48 MP, 12MP, 8MP. Gelen son raporlara göre cihazda 48 Watt hızlı şarj teknolojisi yer alacak. 4.500 mAh bataryadan beslenmesi beklenen cihaz MIUI 11 arayüzüne sahip Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonun tasarımı ortaya çıkmıştı. Cihaz kutusu ile birlikte görüntülenmişti. Mi 10'un tasarımı ile dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.