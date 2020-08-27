Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli Xiaomi Mi 10T Pro hakkında sızıntılar gelmeye başladı. Xiaomi Mi 10T Pro görselleri sızdırıldı. İşte Xiaomi Mi 10T Pro görselleri.

Xiaomi Mi 10T Pro Görselleri

Xiaomi, Mi 10 serisini genişletmeye devam ediyor. Apollo Pro kod adlı Xiaomi Mi 10T Pro ortaya çıktı. Xda Developer'ın aktardığı habere göre, Mi 10T ve Mi 10T Pro'nun küresel olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hemen aşağıdan Mi 10T Pro'nun görüntülerine bakabilirsiniz.

Mi 10T modelinde 64MP üçlü kamera kurulumuna yer verileceği söyleniyor. Mi 10T Pro'nun da 108MP üçlü kamera kurulumuna sahip olduğu konuşulmakta. Mi 10T Pro'nun Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkması bekleniyor.

Xiaomi Mi 10T Pro'da 5.000 mAh batarya, 144Hz yenileme hızı, Snapdragon 865 veya Snapdragon 865 Plus işlemci bulunabilir.

Akıllı telefonların tüm teknik özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cihazların ne zaman tanıtılacağı da bilinmiyor. Detaylar paylaşıldıkça sizleri bilgilendireceğiz. Sizler Mi 10T Pro'nun görselleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!