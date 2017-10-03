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  4. Xiaomi Mi 5X Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi Mi 5X Türkiye Fiyatı Belli Oldu

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Erkan Calp
Erkan Calp Mobil

Xiaomi’nin merakla beklediğimiz yeni akıllı telefonu Mi 5X, Türkiye’de satışa sunuldu. Optik yakınlaştırma özelliğine sahip çift arka kamerasıyla kendisine çeken cihaz, giriş seviye olmasına karşın hem tasarım hem de donanım noktasında etkilemeyi başarıyor.

Son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Çinli üretici Xiaomi’nin bir telefonu daha Türkiye’ye giriş yaptı. Ülkemizde hali hazırda satışta olan fiyat - performans akıllı telefonlardan çok daha güçlü donanımda, amiral gemisi diye bahsettiğimiz üst seviye telefonların görünümünde cihazlar üretmesiyle kalbimizi çalan Xiaomi’nin beklenen bir başka telefonu Mi 5X, sonunda Türkiye’de satışa çıktı.

Xiaomi Mi 5X Teknik Özellikleri:

 

En çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden n11.com üzerinden satışa sunulan Xiaomi Mi 5X’de çift arka kamera, Qualcomm Snapdragon 625 işlemci, 3080 mAh kapasitede pil yer alıyor. Ayrık anten tasarımı, parmak izi bırakmayan yüzeyi, bağımsız ses yükseltici (DHS ses kalibrasyon algoritması kullanılmış), OmniVision imzalı RGB ve telefoto sensörlü - ikisi de 12 megapiksel - çift arka kamerası ile dikkat çeken telefon, MIUI 9 ile özelleştirilmiş Android 7.0 Nougat işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Xiaomi Mi 5X Fiyatı:

Çift SIM desteğiyle gelen Xiaomi Mi 5X’in Türkiye’de ithalatçı firma garantisiyle satışa sunulduğunu belirtelim. 32 GB / 4 GB modelinin fiyatı; 1.339 TL.

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ETİKETLER: xiaomi Xiaomi Mi 5X

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