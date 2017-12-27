Xiaomi Mi 7, Parmak İzi Yerine Yüz Tanıma Teknolojisine Yöneldi

Akıllı cihazlarda parmak izi tarama sistemi Apple tarafından yaygınlaştırılmış olsa da yılın telefonu iPhone X ile Apple parmak izi teknolojisini bıraktı ve yüz tanıma teknolojisiyle karşımıza çıktı. Apple’ın bu manevrasından sonra Android işletim sistemli cihaz üreticilerinin de aynı rotayı takip edeceği konuşulmaya başlandı. İddiaları doğrulayan ilk rapor ise Çin’den geldi. Görünüşe göre Xiaomi Mi 7 de yüz tanıma teknolojisini benimseyecek.

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızlarından Çinli Xiaomi, Çin medyasından MyDrivers’da yer alan rapora göre 2018 yılında piyasaya sürmeyi planladığı Mi 7 modelinde yüz tanıma sistemine yer verecek. Apple’ın çizdiği rotayı takip etmesi muhtemel olan Xiaomi Mi 7’de parmak izi sensörleri terk edilecek gibi görünüyor. Ancak iPhone X’te olduğu gibi Face ID mi kullanılacak, orası belirsiz.

Şimdiye dek birçok Android telefon üreticisinin yüz tanıma teknolojisine geçeceği konuşuldu. Hatta bu üreticilerden biri olan OnePlus’ın yeni cihazında yüz tanıma sistemi olacağı kesinleşti bile. Ancak Android cihazlarda Apple’daki 3 boyutlu tarama yerine cihazda depolanan bir fotoğrafla eşleştirme sistemi kullanılacak gibi görünüyor. Bu noktada daha gelişmiş bir sistem kullanan Apple rakiplerine göre yine bir adım öne çıkacaktır diye düşünüyoruz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Android üreticileri yüz tanıma teknolojisi konusunda Apple'a kafa tutmayı başarabilirler mi?