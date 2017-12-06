Xiaomi Mi 7, Snapdragon 845 Çipseti Kullanacak

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı Xiaomi, gelecek amiral gemisi Mi 7’yi donatmaya başladı. Hawaii’de düzenlenen Snapdragon Zirvesi’nde Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Cristiano Amon ile bir araya gelen Xiaomi CEO’su Lei Jun, Mi 7’nin gücünü Snapdragon 845’ten alacağını duyurdu.

Qualcomm’u Xiaomi’nin en önemli partneri olarak gören Jun, iki şirket arasındaki işbirliğine dikkat çekerek 2011 yılında çıkarılan ve gücünü Snapdragon S3’ten alan Mi 1 modelinden beri Snapdragon tercih ettiklerini hatırlattı.

Aslında yapılan bu açıklama çok da sürpriz olmadı. Zira yılın başından beri Xiaomi Mi 7’nin Snapdragon 845 ile çalışacak ilk akıllı telefonlardan biri olacağı konuşuluyordu. Hangi çipsetin yer alacağı belli olsa da Xiaomi Mi 7’nin teknik özellikleri şimdilik çok net değil. Ancak yazılıp çizilenlere bakıldığında yeni amiral gemisinin Samsung yapımı 6 inç ekrana ve ince çerçevelere sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olacak. Xiaomi, yeni telefonunu yüksek ihtimalle Dünya Mobil Kongresi’nde tanıtılacak.