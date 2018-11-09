Xiaomi Mi 8 Pro Avrupa’da Satışa Çıkıyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, İngiltere’de düzenlediği etkinlikle Xiaomi Mi 8 Pro’nun global lansmanını yaptı. Telefon, ada ülkesinde 499 sterlinden satışa sunulacak.

Xiaomi’nin geçtiğimiz mayıs ayında duyurduğu Mi 8 serisi, kısa zamanda satış rekorları kırmayı başarmıştı. Arka kısmı şeffaf bir yapıda olan Mi 8 Explorer Edition, diğer ismiyle Mi 8 Pro ise ailenin en dikkat çeken cihazı olmuştu.

Eylül ayında Çin ve Uzakdoğu pazarları için satışa çıkan telefon, rotayı İngiltere’ye çevirdi. İngiltere pazarında tanınan bir yüz haline gelmeyi hedefleyen Xiaomi, daha önce Mi Band 3, popüler elektrikli scooter’ı m365 ve alt markası Pocophone’in telefonlarını ada ülkesinde resmi olarak satışa sunmuştu.

Avrupa akıllı telefon pazarında yerleşik bir oyuncu olmak için yoğun çaba gösteren Çinli şirket, ‘uygun fiyatlı amiral gemisi’ Xiaomi Mi 8 Pro ile harekete alanını genişletmek istiyor.

Xiaomi Mi 8 Pro Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Dünyada üç boyutlu yüz tanıma teknolojisini kullanan ilk Android telefon olma özelliğini taşıyan Mi 8 Pro, fiyatı göz önüne alındığında teknik özellikleri bakımından oldukça etkileyici.

Mi 8 Pro, 2248 x 1080 çözünürlüğünde 6.21 inçlik OLED bir ekran sunuyor. Snapdragon 845 yonga seti ile desteklenen telefon, 6GB / 8GB RAM, 128GB depolama alanı ve 3000mAh batarya ile geliyor.

Kamera özelliklerine gelince, cihazın arkasında iki adet 12 megapiksel kamera bulunuyor. Bunlardan biri telefoto zoom, diğeri ise geniş açılı fotoğraf çekimi sunuyor. Ekranın üst tarafında bulunan çentik, kızılötesi yüz tanıma teknolojisini ve Stüdyo Işığı (Studio Light) moduna sahip 20 megapiksellik selfie kamerasını barındırıyor. Ekrana gömülü parmak izi teknolojisine ev sahipliği yapan Mi 8 Pro, kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkıyor.

Xiaomi Mi 8 Pro, Amazon, Carphone Warehouse, Argos ve John Lewis gibi İngiltere’deki çeşitli perakendecilerde 499 sterlinden satışa sunulacak.