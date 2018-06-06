Xiaomi Mi 8 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, yakın zaman önce düzenlediği etkinlikle birlikte Xiaomi Mi 8 serisini tanıtmıştı. Şirketin yeni amiral gemisi konumuna gelen telefonlar, yüksek donanımlarına karşın düşük fiyatlarıyla dikkat çekmişlerdi. Bugün itibarıyla Xiaomi Mi 8 Türkiye fiyatı belli oldu.

Türkiye’de henüz resmi olarak varlık göstermeyen; ancak e-ticaret siteleri başta olmak üzere birçok farklı yerde modelleri bulunabilen Xiaomi, özellikle Mi 8 serisiyle göz doldurmayı başardı. 20 megapiksellik ön kamerası, Samsung tarafından üretilen AMOLED ekranı ve son teknoloji Snapdragon 845 işlemcisiyle mağazalardaki yerini alan telefon, Çin’de sadece 37 saniyede tükenmişti.

Merakla beklenen telefonun Türkiye fiyatı ise Çin merkezli e-ticaret sitesi Gearbest üzerinde listelenmesiyle gün yüzüne çıktı. 4 farklı sürümüyle piyasadaki yerini almaya hazırlanan telefonun Gearbest üzerinde listelenen fiyatlarıysa şöyle oldu

Xiaomi Mi 8 Türkiye Fiyatı

Xiaomi Mi 8 6GB RAM / 64GB depolama 3.210 TL

Xiaomi Mi 8 6GB RAM / 128GB depolama 3.532 TL

Xiaomi Mi 8 6GB RAM / 256GB depolama 3.726 TL

Xiaomi Mi 8 SE 6GB RAM / 64GB depolama 2.727 TL

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition 8GB RAM / 128GB depolama 4.237 TL

Xiaomi Mi 8 Özellikleri ve Fiyatı başlıklı haberimizde telefonun donanımına dair detaylı ulaşmanız mümkünken, yukarıda yer alan fiyatların henüz resmiyet taşımadığını hatırlatalım. Xiaomi’nin Türkiye’de resmi olarak bulunmaması sebebiyle telefonların Türkiye fiyatı tam olarak bilinemezken, yakın zaman sonra resmi fiyatların kesin olarak ortaya çıkacağı tahmin edildi.