Xiaomi Mi 9 Lite Türkiye'ye Geliyor! İşte Detaylar

Xiaomi'nin orta-üst segmentte konumlandıracağı ve şirketin tasarımı ile övündüğü Xiaomi Mi 9 Lite çok yakında Avrupa'da satışa sunulacak. Aslında hiç de yabancı olmayan bu model hakkında bilinen tüm detaylar haberimizde.

Mi 9 serisi ile oldukça beğeni toplayan ve fiyat / performans ürünleri ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, ailenin alt model yeni ürününü tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin resmi forum sitesinde yayınlanan görsel, Mi 9 Lite modelinin 16 Eylül'de İspanya'da lansmanının yapılacağını gösteriyor. Bu lansmanla birlikte Avrupa genelinde satışa sunulacak olan model, aslında pek de yeni bir model sayılmaz.

32 MP ön kamera ve 48 MP üçlü arka kamera sloganı ile afişte tanıtılan model, aslında CC9 modelinin çok benzer bir Avrupa versiyonu olarak öne çıkıyor. 48 MP çözünürlüğünde ana kamera ile birlikte 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP derinlik algısı sensörlerine sahip olan model, kamera ve tasarım konusunda iddialı bir duruş sergileyecek.

Snapdragon 710 işlemciden gücünü alacak model, muhtemel olarak farklı RAM ve depolama varyasyonları ile satışa sunulacak. Önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtımla birlikte daha detaylı bilgiye ulaşacağımız modelin, Avrupa satış fiyatı ve Türkiye satış fiyatı gibi detayları şu an için bilinmiyor.