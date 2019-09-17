Xiaomi Mi 9 Pro 5G için İlk Resmi Afiş Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde yeni Mi Mix ve Mi 9 modellerinin tanıtılacağını doğrulayan Xiaomi, Mi 9 Pro 5G modelinin ilk resmi afişini yayınladı.

5G ağ teknolojisinin bazı bölge ve ülkelerde kullanıma sunulması üzerine, şirketler de yeni modellerinde 5G desteğine yer vermeye başladı. Bu markalardan birisi olan Xiaomi, 24 Eylül tarihinde düzenlenecek etkinlikte iki yeni modelinin tanıtımını yapacağını doğrulamıştı. Mi Mix 4 ve Mi 9 Pro 5G modelinin tanıtılacağı etkinlik öncesi şirket, Mi 9 Pro 5G modeline ait ilk resmi afişi yayınladı.

Xiaomi CC Marka Müdürü Cici Wei tarafından paylaşılan afiş, 5G desteğini vurgulamakta. Posterden bunun dışında herhangi bir detay edinmemiz mümkün olmasa da, elimizde bulunan bilgiler üzerinden Mi 9 Pro modelini yorumlamamız mümkün.

Qualcomm X50 5G modemi ile birlikte Snapdragon 855 Plus işlemcinin bulunması beklenen model, yeni 30W Mi Charge Turbo kablosuz şarj teknolojisini destekleyen ilk cihaz olacak. Arka tarafta iddialı bir üçlü kamera kurulumu ile birlikte içte 4,000 mAh kapasitesinde bir bataryanın da bulunması bekleniyor.

Yeni modellerin tanıtılmasına oldukça kısa bir süre kalmışken, bu süre içerisinde daha fazla sızıntı ile karşılaşmayı bekliyoruz. Bununla birlikte resmi detayları da 24 Eylül itibarıyla öğrenmiş olacağız.