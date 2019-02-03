Xiaomi Mi 9 Sızdırıldı!

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi'nin bu ay tanıtımını yapmayı planladığı amiral gemisi telefonu Mi 9'un görseli sızdırıldı. Xiaomi ürün müdürü Wang Teng Thomas, Mi 9'u kullanırken görüntülendi. Çin'in en popüler sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan görselde cihazın sadece arka kısmı gözükmekte.

Mi 9'un daha önce sızdırılan teknik özelliklerinde 3 arka kamera ile geleceği söyleniyordu. Bu görsel ile sızıntının doğrulandığını söyleyebiliriz. Mi 9'un 3 arka kameraya sahip olarak gelmesi muhtemel gözüküyor. Cihazın arka kamerasının tıpkı Mi 8'de olduğu gibi dik bir şekilde monte edildiği gözlemlenmekte.

Cihazı Mi 8'in arka tasarımı ile kıyasladığımızda aradaki farkın sadece LED flaş olduğunu söyleyebiliriz. Mi 9'da LED flaş kameraların alt kısmına monte edilmiş. Mi9'un sızan teknik detaylarında arkada bulunan kamera sensörlerinden birinin Sony'nin IMX586 48MP olacağına inanılıyor. Ön kamera tarafında da Sony IMX576 24MP sensörünün bulunacağı söylentileri var.

Snapdragon 855'den gücünü alması beklenen Mi9'un, 6.4 inçlik bir AMOLED ekranla geleceği tahmin edilmekte. Xiaomi Mi 9 modelinin 6GB RAM 128GB depolama ve 8GB RAM 256GB depolama olmak üzere 2 farklı varyasyon ile gelmesi bekleniyor. 3500mAh batarya kapasitesi ile geleceği tahmin edilen Mi 9'un hızlı şarj sistemini destekleyeceği öngörülüyor.

Sizler Xiaomi'nin amiral gemisi olarak adlandırdığı Mi 9 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!