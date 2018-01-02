Xiaomi Mi A1, Android Oreo Güncellemesi Aldı

Xiaomi, ilk Android One’lı akıllı telefonu Xiaomi Mi A1 için Android Oreo güncellemesini sundu. 7.12.19 yapı numaralı Android 8.0 Oreo güncellemesinin detayları ve indirme bağlantısı haberimizde.

Ülkemizde de beğenilen üreticilerden Xiaomi, Eylül ayında tanıttığı Android One telefonu Mi A1 için Android 8.0 Oreo yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. Stok Android kullanmayı sevenlerin beğenisini kazanan orta seviye telefon için Android O güncellemesi Aralık ayından bu yana test ediliyordu. Test aşaması tamamlandı ve OTA yoluyla tüm kullanıcılara güncelleme verilmeye başlandı.

Android O 7.12.29 sürüm numaralı yazılım güncellemesiyle hızlı şarj desteği, resim içinde resim (picture-in-picture) özelliği, bildirim noktaları, Google’ın otomatik doldurma API’si, batarya/performans iyileştirmesi ve Android’in son sürümünün sevilen tüm özellikleri geliyor. 1084 MB boyutundaki güncelleme OTA ile sunuluyor. Güncelleme gelmediyse Xiaomi’nin resmi sitesinden indirebilirsiniz.