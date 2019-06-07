Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Mi Band 4 daha tanıtılmadan AliExpress'te satışa çıktı. Sizler için şu an ön siparişte olan Mi Band 4'ün tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Xiaomi Mi Band 4 Özellikleri

Xiaomi Mi Band 4, 240x120 çözünürlüğünde 0.78 inçlik renkli bir ekran ile gelmekte. 135 mAh'lik bataryaya sahip olan Mi Band 4, Bluetooth 5.0 teknolojisini desteklemekte. Şu anda AliExpress üzerinden ön siparişte olan cihazda NFC desteği bulunmamakta. 11 Haziran'da gerçekleşecek olan lansmanda NFC destekli Mi Band 4'ün tanıtılması beklenmekte. Cihaz Mi Band 3'ün yaptığı tüm yeteneklere sahip ve 50 metreye kadar su geçirmeme özelliğine sahip.

Xiaomi Mi Band 4 Tanıtılmadan Ön Siparişe Çıktı

Xiaomi Mi Band 4 Fiyatı

Xiaomi Mi Band 4 şu anda AliExpress'te 44.99 dolardan ön siparişte. Cihazın resmi lansmandan sonra fiyatında bir değişikliğin olup olmayacağı şimdilik gizliliğini korumakta. 11 Haziran'da resmi olarak tanıtılacak olan Mi Band 4 hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Xiaomi Mi Band 4 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce akıllı bilekliğin fiyatı nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!