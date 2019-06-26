Xiaomi Mi CC9 Hakkında Yeni Detaylar

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni telefonu Mi CC9’un gelişi heyecanla bekleniyor. 2 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak olan telefonun perakende kutusu şimdiden ortaya çıktı.

Sızdırılan tasarım görseline göre, Xiaomi Mi CC9’un kutusu, şirketin alışıldık kutu tasarımlarından farklı olarak çok daha renkli olacak. Kutu üzerinde, Mi CC9 adlandırmasının arkasındaki 'Chic (Şık)' ve 'Cool (Havalı)' kelimelerinin izlerini de görmek mümkün.

Kutu üzerindeki metinde espirili bir şekilde, Mi CC9'un eğlenceli bir telefon olduğu ve eğlenceli bir kişinin elinde olması gerektiği söyleniyor.

Kutu görseli, cihazın özellikleri hakkında herhangi bir ipucu vermiyor. Sadece telefonun arka kısmında 48 MP’lik ana modülle birlikte 3’lü kamera kurulumunun yer alacağını ve ön kısımda da 32 MP’lik bir selfie kamerasının bulunacağını biliyoruz.

Selfie’lerden konu açılmışken, Xiaomi Mi CC9 ile çekilmiş bazı selfie örnekleri şu şekilde:

Xiaomi’nin Mi CC9 modeli ve bu cihazın bir alt modeli olan Mi CC9e, 2 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak.