Xiaomi Mi CC9 Pro Geliyor! Özellikleri Belli Oldu

Xiaomi'den yepyeni bir akıllı telefon modeli geliyor. Ülkemizdeki kullanıcıların çok fazla ilgi gösterdiği Xiaomi, yeni bir akıllı telefon modeli çıkarmak için çalışmalara başladı. Xiaomi Mi CC9 Pro olduğuna inanılan cihazın teknik özelliklerinin bir kısmı sızdırıldı. Gelin hep beraber Xiaomi Mi CC9 Pro'nun sızdırılan teknik özelliklerine yakından bakalım.

Xiaomi Mi CC9 Pro birçok yabancı kaynağa göre, çeşitli pazarlarda sertifikalandırıldı. M1910M4E model numarasına sahip olması beklenen Mi CC9 Pro, 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisi ile gelecek. Mi CC 9 Pro'nun gücünü Qualcomm'un Snapdragon 730G yonga setinden alacağı söyleniyor. Mi CC9 Pro, 4.030 mAh'lık bir bataryadan beslenebilir.

Cihazın kameralarının kaç megapiksel olacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Akıllı telefonun arka tarafındaki kameralar muhtemelen şu şekilde olacak: 48 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörü. Mi CC9 Pro'nun Super AMOLED ekrana sahip olacağı konuşuluyor.

Cihazın Android Pie tabanlı MIUI 10 ile kutudan çıkmasına kesin gözüyle bakılmakta. Xiaomi güncelleme ile cihaza Android 10'u sunabilir. Mi CC9 Pro hakkındaki detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.