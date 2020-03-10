Xiaomi, Mi Note 10 Pro'nun 108MP'lik Kamerasını Uzaya Fırlattı

Xiaomi yakın zaman önce piyasaya sürülen Mi Note 10 Pro'nun kamerasını uyduyla uzaya fırlattı. Bir süredir uzaydan çekim yapan Note 10 Pro'nun 108MP'lik kamerasının çektiği görüntüler kullanıcıları şaşırtmayı başarıyor.

Çinli teknoloji devinin Twitter ve YouTube'da yayınlanan en son reklamında Xiaomi Mi 10 Pro'nun kamera detaylarını ortaya çıkardı. Reklamda Mi 10 Pro'nun 108 MP kamerasının uydudan çektiği görüntülere yer veriliyor. Görüntüler gerçekten çarpıcı görünse de bunlar 1 dakika 27 saniyelik reklamın sadece 8 saniyesinde görülebiliyor.

R eklam, akıllı telefon kameralarının dünyanın fotoğraflarını uzaydan çekmek için gerçekten ideal olmadığını kanıtlıyor ancak yine de nihai sonuç bu noktada yeterli görünmekte. Reklamın açıklaması ise “Dünyanızı 108 megapiksel olarak görün” şeklinde dile getirilmiş.

Küresel Mi Note 10 Lansmanı 27 Mart'ta

Xiaomi 2020'de dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermeyi amaçlıyor. Mi 10 serisi Çin'de zaten mevcut fakat şirket, 27 Mart'ta yeni akıllı telefonlarının uluslararası lansmanını yapmayı planlıyor. Lansman öncesinde 108MP'lik kamerasıyla övünen Xiaomi'nin sosyal medyada büyük yankı uyandırdığını söyleyebiliriz.

Ancak Note 10 serisinin lansmanı hakkında henüz detayları paylaşmayan Xiaomi'nin Corona virüsünden dolayı online lansman yapabileceği söyleniyor.