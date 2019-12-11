Xiaomi Mi Note 10 Türkiye Fiyatı Belli Oldu! Fiyatı Can Yakıyor

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttığı amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Mi Note 10'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Gelin hep beraber Mi Note 10'un özellliklerine ve fiyatına yakından bakalım.

Xiaomi Mi Note 10 Özellikleri

Xiaomi Mi Note 10, 6.47 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 730G yonga setinden alan Mi Note 10'da 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunuyor. Mi Note 10'un arka tarafında toplamda beş adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri şu şekilde: 108 MP ana, 20 MP ekstra geniş açı, 5 MP telefoto, 12 MP derinlik sensörü, 2 MP makro sensör.

Cihazın ön tarafında bir adet 32 MP'lik kamera sensörü yer almakta. 5.260 mAh bataryadan beslenen Mi Note 10, USB Type-C bağlantı portundan şarj oluyor ve 30 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Xiaomi Mi Note 10, Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Türkiye Fiyatı

Siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunan Xiaomi Mi Note 10'un Türkiye fiyatının 5.999,90 TL olduğu açıklandı.