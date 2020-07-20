Xiaomi Mi Smart Band 5 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Xiaomi geçtiğimiz saatlerde bazı yeni ürünlerinin küresel varyantlarını tanıttı. Bunların arasında dikkat çeken modellerden birisi de Xiaomi Mi Smart Band 5 olarak öne çıkıyor. Ülkemizde de oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan akıllı bileklik serisinin yeni modeli olan Xiaomi Mi Smart Band 5 Türkiye fiyatı ile yeni bileklik alacaklar için güzel bir tercih olabilir.

Xiaomi Mi Smart Band 5 Fiyatı Ne Kadar?

Mi Smart Band 5 temel olarak Mi Band 5 modeli ile hemen hemen aynı bileşenlere sahip bir model. Buna karşın küresel varyanta sunulan Mi Smart Band 5'te NFC gibi birtakım özellikler yer almıyor. Yani akıllı bileklik ile ödeme yapmak istiyorsanız umudunuzu bir sonraki modele saklamak durumundasınız.

Mi Smart Band 5 yaklaşık 1.1 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Eğer bir kıyaslama yapmak isterseniz yeni modelin ekranı, bir önceki modele kıyasla yüzde 20 daha geniş. Önceki modelde olduğu gibi bu modelde de renkli ekran yer alıyor ve bu renklerin AMOLED panel sayesinde oldukça canlı gözüktüğünü söyleyebiliriz. Giyilebilir aksesuarları sağlık takibi için kullanıyorsanız bu modelde PPG Nabız Ölçer yer alıyor ve bu sensör önceki modelde yer alan sensöre göre yüzde 50 oranında daha doğru sonuçlar sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak Mi Smart Band 5'in bataryası tek şarj ile 14 güne kadar kullanım imkanı sunuyor ve yeni manyetik şarj ünitesi desteği ile birlikte çok daha kolay ve basit bir şekilde şarj edebilmeniz mümkün hale geliyor. Yeni model 20 Temmuz tarihi itibarıyla 329 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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