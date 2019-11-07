Xiaomi Mi Watch Bekleyenler için Kötü Haber!

Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi Watch olarak isimlendirdiği yeni akıllı saat modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Eğer bu akıllı saatin ülkemizde satışa sunulmasını bekliyorsanız, bazı kötü haberlerimiz var.

Avrupa için Kötü Haber

Xiaomi tarafından tanıtılan Mi Watch, şirketin kendi markası altında satışa sunduğu ilk akıllı saat modeli olması ile öne çıkıyor. Tasarım noktasında Apple Watch modellerine oldukça benzemesi ile tepkileri toplayan ürünün, yine de büyük bir kitleye hitap ettiğini söylemek mümkün.

Xiaomi Global Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Abi Go, yaptığı açıklamada yeni modelin en azından bu yıl Avrupa ülkelerinde satışa sunulmayacağını söyledi. Başka bir deyişle şu an için Çin genelinde satışa sunulan ürünün önümüzdeki birkaç ay için Avrupa ülkelerinde satılması beklenmiyor.

Tasarım olarak Apple Watch'a oldukça benzeyen bu akıllı saat, Google Wear OS ile gelen tüm avantajları kullanıcılara sunuyor. Şu an için yapılan tahminler yeni modelin 2020 yılında da uzun bir süre kullanıcılarla buluşamayabileceğini işaret etmekte.