Xiaomi MIUI 11 Duyuruldu! MIUI 11 Özellikleri ve Yenilikleri Neler?

Xiaomi yeni ürün, servis ve yazılımlarını tanıtmaya devam ediyor. Şirket Mi 9 Pro 5G modelinin ardından MIUI 11 kullanıcı arabirimini duyurdu. Yeni sürüme ait merak edilen detaylar haberimizde.

Xiaomi'nin akıllı telefonlarda kullandığı MIUI arabirimi yeni sürümü ile karşımızda. Uzun bir süredir bazı sızıntılar ile gündeme gelen MIUI 11, sonunda duyurularak tanıtıldı. Tasarım tarafında önemli değişikliklerin yapıldığı yeni sürümde bazı yeni özellikler de kullanıcılara sunuluyor.

Çince ve Latince tabanlı karakterler için yeni bir yazı tipinin duyurusunu yapan Xiaomi, okunabilirliği optimize etmek için karakter kalınlıklarında da dinamik bir yapıya geçiş yapıyor. Kullanıcı deneyimini sesler tarafında da geliştiren şirket, su ve ateş sesleri gibi doğal sesleri de sistem üzerine ekledi.

Bununla birlikte yapılan ilk değişikliklerden birisi Mi Work ve Mi Go uygulamalarının birleşimi olarak duyuruluyor. Bilmeyenler için Mi Work; dosya paylaşımı, büyük belge transferi, kablosuz yazdırma gibi özellikleri bünyesinde barındıran bir uygulama. Mi Go ise hareket halindeyken sadece yüzde beş şarj ile 24 saate kadar kullanım imkanı sunan ultra güç tasarrufu modu. Bu modların birleşimi ile birlikte çok az miktarda şarj ile birlikte tek dokunuşla dosya paylaşımı yapmak mümkün hale gelebilir.

Bununla birlikte kullanıcılar için önemli bir haberimiz daha bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre MIUI Temalar özelliği, bundan böyle ücretsiz olarak kullanılabilecek. Lansman sırasında kısa bir vakit ayrılan kullanıcı arabiriminin tasarım ve özellik olarak önemli yenilikler sunduğunu söyleyebiliriz.

Çinli kullanıcılar yeni sürümün kapalı beta sürümünden bugün itibarıyla faydalanabilecek. Bununla birlikte yine Çinli kullanıcıların 27 Eylül tarihinde halka açık beta programına katılabileceğini de belirtelim. İlk etapta 17 model için başlayacak beta programının ilerleyen zamanlarda daha çok modele geleceğini söyleyebiliriz. Kararlı sürümlerin ise Ekim ayından itibaren başlaması bekleniyor.

Bununla birlikte verdiğimiz bilgilerin Çinli kullanıcılar için olduğunu ve küresel olarak gecikmelerin yaşanabileceğini belirtelim. Şirket şu an Xiaomi Mi Mix Alpha modelinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Tanıtılacak diğer ürün, servis ve yazılımlardan haberdar olmak için bizi takipte kalın. Eğer canlı yayına göz atmak isterseniz, aşağıdaki videoya bakabilirsiniz.