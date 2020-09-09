Xiaomi Sağlık Uygulamasına Kalp Atış Hızı İzleme Özelliği Geldi

Xiaomi, geçen yıl MIUI Health adında yeni bir MIUI sistem uygulaması tanıttı. Bu uygulama, adım takibi ile birlikte koşma, bisiklete binme ve merdiven çıkma, kullanıcının hareketleri ve horlama yoluyla uyku takibi ve adet döngüsü gibi bir dizi özellik sunuyor. Şimdi 2.7.4 sürümle birlikte uygulama yeni bir kalp atış hızı izleme özelliğine kavuştu.

Xiaomi Sağlık Uygulamasına Yeni Özellik: Kalp Atış Hızı Ölçümü

Birkaç yıl öncesine kadar Samsung, üst seviye akıllı telefonlarında kalp atış hızı sensörleri bulunduruyordu. Ancak piyasada fitness takipçileri ve akıllı saatlerin artmasıyla şirket bu sensörleri dahil etmeyi bıraktı. Sensörlerden vazgeçilme nedenlerinden birisi de bazı bileşenler için yer kazanmak. Öte yandan Xiaomi, artık sağlık uygulamasına (MIUI Health) özel bir sensöre gerek kalmadan kalp atış hızı izleme özelliğini getirdi. Uygulama, kalp atış hızını ölçmek için telefonun kamerasını ve LED flaşını kullanıyor.

MIUI Health v2.7.4 ve yeni kalp atış hızı izleme özelliği ilk olarak XDA Developers aracılığıyla @MiuiSystemUpdates adlı Telegram kanalı tarafından paylaşıldı. Kanalın paylaştığı ekran görüntülerine ve videoya göre, kalp atış hızı ölçümü için kullanıcıların ilerleme çubuğu dolana kadar telefonlarının kamera ve LED flaşını parmaklarından biriyle kapatması gerekiyor. Ardından açılır menüden durum seçimi (genel durum, dinlenme durumu ve egzersizden sonra) yapılıyor.

Tıpkı Mi Fit uygulamasında olduğu gibi, kullanıcılar kalp atış hızı ölçümlerinin geçmişini gösteren bir kontrol paneline erişebiliyor. Bununla birlikte bu ölçümlerin ne kadar doğru olduğu bilinmiyor.

MUI Health uygulaması başta sadece MIUI 12’nin Çince sürümünde vardı ancak şimdi belirli cihazlar için de olsa başka bölgelerde de kullanılabiliyor.