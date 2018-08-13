Xiaomi'nin Alt Markası Poco'dan İddialı Telefon

Bu ayın başlarında Xiaomi, orta sınıf telefon pazarını hedefleyen Poco adlı bir alt marka oluşturduğunu açıklamıştı. Bu sabah ise Twitter üzerinden Poco'nun ilk modeli olacak F1'in tanıtım tarihi paylaşıldı.

Çinli firma Xiaomi'nin denetimi altında çalışacak olan Poco'nun telefonu daha önceden sızdırılmıştı. Ancak ilk olarak Pocophone F1 adıyla duyduğumuz modelin resmi olarak Poco F1 adını aldığını söyleyebiliriz. Poco markasının Twitter hesabından atılan bir tweet'te yeni telefonun, 22 Ağustos Çarşamba günü Hindistan'da tanıtılacağı ifade edildi.

More than peak performance, more than speed - the best of smartphone innovation is almost here. Brace yourself for the #MasterOfSpeed. See you on August 22, 2018. #POCOF1 pic.twitter.com/Uwt0ZcB26N — POCO India (@IndiaPOCO) 13 Ağustos 2018

Poco F1 Teknik Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacağı söylenen F1'de 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı yer alacak. 4000 mAh'lık dev bataryaya sahip olacak cihazın yüz kilidini ve parmak izi okuyucuyu destekleyeceğini de belirtmek gerekiyor. Yapay zeka destekli arka ve ön kamera kurulumunu barındıracak F1'in selfie kamerasının 20MP olabileceği söyleniyor.

Yazılım konusunda MUIU arayüzünü kullanacak cihazın tasarım açısından çentikli gelebileceği düşünülüyor. Yine de şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmadığı için 22 Ağustos tarihini beklememiz gerekiyor. Eğer siz de Poco F1 modelini merak ediyorsanız, bizi takipte kalın.