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  4. Xiaomi'nin Sabırsızlıkla Beklenen Güncellemesi MIUI 10 Dağıtılmaya Başlandı

Xiaomi'nin Sabırsızlıkla Beklenen Güncellemesi MIUI 10 Dağıtılmaya Başlandı

Xiaomi'nin Sabırsızlıkla Beklenen Güncellemesi MIUI 10 Dağıtılmaya Başlandı
Uğur Sağlam
Uğur Sağlam - | Mobil
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Kuruluş tarihinden itibaren teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran Çinli şirket Xiaomi, ürettiği her yeni cihazıyla birlikte büyük firmalara rakip olarak gösterildi ve cihazları deyim yerindeyse yok sattı. Cep telefonları başta olmak üzere her alanda yenilikçi ürünler geliştiren Xiaomi, daha çok fiyat ve performans odaklı ürünler üretiyor. Ürettiği ürünleri satış sonrasında desteksiz bırakmayan Çinli şirket Xiaomi, birçok akıllı telefonu için sabırsızlıkla beklenen MIUI 10 Global Beta güncelleme paketini dağıtmaya başladı.

Xiaomi telefonlar MIUI 10 güncellemesine kavuştu!

Haftalardır MIUI 10 güncellemesi üzerinde çalışmalar yapan Xiaomi, güncelleme paketi sayesinde modellerini belirlediği telefonlarını daha güncel bir hale getiriyor. İlk etapta MIUI 10 güncelleme paketi kapsamında Mi Mix 2, Mi 6, Redmi Note 5, Redmi S2Mi Mix 2S isimli cihazlar güvenlik ve iyileştirme güncellemeleri alacak.

MIUI 10 güncellemesi ile birlikte yukarıda belirttiğimiz telefon modelleri, çentikli yeni telefonlar için tasarlanan arayüze geçiş yapacaklar. Bu arayüz sayesinde cihazlarda hızlanma ve çeşitli farklılıklar görülecek. Yeni güncelleme ile birlikte kameralarda da bazı iyileştirmeler mevcut. Bu iyileştirmeler sayesinde daha kaliteli fotoğraflar çekebilmeniz mümkün olacak.

Eğer MIUI 9 Global Beta ROM kullanıyorsanız ayarlar bölümünden yeni  MIUI 10 güncellemesini kontrol edebilirsiniz. Xiaomi henüz direkt indirme bağlantısı paylaşamadı bu yüzden ayarlar kısmında MIUI 10 güncellemesi yoksa biraz beklemek zorundasınız. MIUI 10 Global Beta sürümü belirli telefonlarda test edildikten sonra kararlı hale getirilecek ve hemen hemen her Xiaomi telefonu için aktif edilecek.

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